Ozon открыл логистический комплекс в Ленобласти с инвестициями в 4 млрд рублей

После запуска первой очереди площадь комплекса превысила 60 тыс. кв. м по полу, включая хаб доставки и сортировочный центр. Мощности позволяют разместить более 12 млн товаров и обрабатывать свыше 500 тыс. заказов ежедневно, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ozon запустил складской комплекс в Порошкино

Фото: Пресс-служба Ozon Ozon запустил складской комплекс в Порошкино

Фото: Пресс-служба Ozon

После выхода объекта на проектную мощность общая площадь комплекса увеличится до более чем 100 тыс. кв. м. Тогда склад сможет вмещать около 30 млн товаров и обеспечивать обработку более 1 млн заказов в сутки.

«Развитие логистики дает импульс смежным отраслям, ускоряет доставку товаров для жителей, открывает новые возможности для местного бизнеса»,— рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Логистический центр оснастили конвейерными линиями общей протяженностью 6,5 км, которые обеспечивают перемещение товаров между зонами и уровнями склада. Их производительность превышает 35 тыс. отправлений в час.

До конца года на площадке также планируют установить пять ленточных и 3D-сортеров. Это оборудование сможет сортировать до 10 тыс. посылок в час — в 2–3 раза быстрее по сравнению с ручной обработкой.

По словам операционного директора производства Ozon Александра Старцева, несмотря на уже высокий уровень проникновения сервиса в Ленинградской области, спрос на онлайн-покупки продолжает расти. С начала года количество заказов в регионе увеличилось более чем на 60%, а среднее число покупок на одного клиента выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Сейчас 62% заказов приходится на малые города и сельские территории. Открытие нового склада позволит ускорить доставку и создаст дополнительные возможности для развития местного бизнеса.

Матвей Николаев