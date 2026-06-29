Более 100 гидравлических испытаний перед отопительным сезоном проведут в Петербурге

С 29 июня по 3 июля теплоснабжающие организации проведут в Петербурге 102 гидравлических испытания. Работы охватят 16 районов города и пройдут в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 29 июня в 16 районах Петербурга стартуют проверки теплосетей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ С 29 июня в 16 районах Петербурга стартуют проверки теплосетей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольший объем проверок выполнит ООО «Петербургтеплоэнерго» — запланировано 48 испытаний. Они пройдут в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Курортном, Пушкинском и Петродворцовом районах.

АО «ТЭК СПб» проведет еще 43 испытания. Работы затронут Пушкинский, Петроградский, Выборгский, Кировский, Фрунзенский, Колпинский, Московский, Невский, Красногвардейский, Калининский и Кронштадтский районы.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» организует восемь проверок в Петроградском, Приморском и Пушкинском районах.

Еще три гидравлических испытания проведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — они состоятся в Московском, Фрунзенском и Невском районах.

Матвей Николаев