Ростов вошел в топ-20 городов России по вводу жилья

Ростов-на-Дону занял 17-е место в рейтинге российских городов по объему ввода жилья на одного жителя по итогам 2025 года. В донской столице ввели 0,97 кв. м жилья на человека, следует из исследования РИА Новости, подготовленного на основе данных официальной статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего за прошлый год в Ростове ввели в эксплуатацию 1,14 млн кв. м жилья, что на 7,5% больше, чем годом ранее. По абсолютному объему жилищного строительства город вошел в число крупнейших в России.

Обеспеченность жильем в Ростове составила 33,7 кв. м на человека, что превышает среднероссийский показатель в 30,1 кв. м.

Среди городов Юга России более высокие позиции в рейтинге заняли Краснодар и Анапа. В целом по стране в 2025 году было введено 108,1 млн кв. м жилья — на 0,3% больше, чем годом ранее. При этом эксперты отмечают, что в ста крупнейших городах страны объем жилищного строительства второй год подряд сокращается.

Валерий Климов