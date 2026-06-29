Ставрополь вошел в топ-15 городов России по вводу жилья

Ставрополь занял 13-е место в рейтинге российских городов по объемам жилищного строительства по итогам 2025 года. За год в краевой столице ввели в эксплуатацию 629 тыс. кв. м жилья, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, подготовленное на основе данных официальной статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В расчете на одного жителя в Ставрополе было введено 1,12 кв. м жилья. Обеспеченность населения жильем составила 28,3 кв. м на человека, а доля краевой столицы в общем объеме жилищного строительства региона достигла 33,7%.

Среди городов Северного Кавказа выше Ставрополя в рейтинге оказался только Черкесск, который занял восьмое место с показателем 1,21 кв. м введенного жилья на человека. При этом общий объем ввода там снизился на 1,9%, до 149 тыс. кв. м.

Нальчик расположился на 23-й строчке рейтинга. В столице Кабардино-Балкарии за прошлый год ввели 251 тыс. кв. м жилья, что на 2,9% больше, чем в 2024 году. Владикавказ занял 26-е место, несмотря на снижение объемов строительства на 22,6% — до 275 тыс. кв. м.

Самый низкий результат среди столиц регионов Северного Кавказа показала Махачкала. Город оказался на 52-м месте рейтинга: объем ввода жилья сократился на 18,8%, до 441 тыс. кв. м, а на одного жителя пришлось 0,57 кв. м нового жилья.

Валерий Климов