Петербург вошел в тройку лидеров России по вводу жилья

Санкт-Петербург вошел в тройку российских лидеров по объемам жилищного строительства по итогам 2025 года. Согласно исследованию РИА Новости, за год в городе ввели в эксплуатацию 2,69 млн квадратных метров жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге за год построили почти 2,7 млн квадратных метров жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге за год построили почти 2,7 млн квадратных метров жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По этому показателю Северная столица заняла третье место в стране, уступив только Москве, где построили 7,4 млн квадратных метров, и Краснодару с результатом 2,7 млн. При этом Петербург опередил Тюмень, Екатеринбург и Казань.

По сравнению с 2024 годом объем ввода жилья в городе увеличился на 0,8%.

Всего в России за 2025 год было введено 108,1 млн квадратных метров жилья — это на 0,3% больше, чем годом ранее. На 100 крупнейших городов страны пришлось 41,8% всего объема строительства, хотя в этой категории показатель снижается второй год подряд.

Если оценивать объем строительства в расчете на одного жителя, лидерами стали Кызыл, Краснодар и Тюмень. Средний показатель по стране составил 0,741 квадратного метра на человека, а превысить этот уровень удалось 32 городам.

Матвей Николаев