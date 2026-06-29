Около половины АЗС Краснодара временно не отпускают топливо

В Краснодаре, по данным городских служб, 29 июня в работе находятся 56 автозаправочных станций. Об этом сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сообщается, что бензин марки АИ-92 доступен на 46 АЗС, АИ-95 — на 43, АИ-100 — на 29, дизельное топливо — на 47 станциях.

При этом на части заправок по решению владельцев введены ограничения на отпуск топлива — заправка осуществляется только в баки автомобилей. Еще около 50 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива, восемь объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.

Власти просят автомобилистов не создавать ажиотажный спрос и приобретать топливо в пределах текущей необходимости.

Вячеслав Рыжков