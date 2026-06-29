Ростов и Таганрог возглавили рейтинг самых дорогих городов Дона по цене на говядину

Ростов-на-Дону и Таганрог стали лидерами среди городов Ростовской области по стоимости говядины. По данным Ростовстата, килограмм этого мяса в донской столице в среднем стоит 714,6 рубля, а в Таганроге — 714,16 рубля.

Средняя цена говядины по Ростовской области составляет 704,28 рубля за килограмм. Самая низкая стоимость зафиксирована в Сальске — 651,98 рубля. В Волгодонске килограмм говядины обходится в среднем в 686,37 рубля, в Шахтах — 699,65 рубля, в Миллерово — 701,67 рубля.

Свинина в среднем по региону стоит 424,55 рубля за килограмм. Самые низкие цены зарегистрированы в Ростове-на-Дону — 402,02 рубля за килограмм. Дороже всего свинина продается в Шахтах, где ее средняя стоимость достигла 457,71 рубля. В Таганроге килограмм свинины стоит 445,6 рубля.

Средняя цена куриного мяса в Ростовской области составляет 226,12 рубля за килограмм. Дешевле всего курицу можно купить в Миллерово — по 214,84 рубля за килограмм. Самые высокие цены зафиксированы в Таганроге — 236,51 рубля и Волгодонске — 234,01 рубля.

Валерий Климов