В Петербурге ликвидировали две квартиры-плантации и изъяли более 10 кг наркотиков

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в организации незаконного производства и сбыта наркотиков. Как рассказали в УМВД по городу и Ленинградской области, мужчина оборудовал несколько арендованных квартир под выращивание запрещенных растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Петербурга арестовали по делу о выращивании и сбыте наркотиков

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Жителя Петербурга арестовали по делу о выращивании и сбыте наркотиков

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Задержание прошло у дома на улице Есенина. Во время обыска в одной из съемных квартир оперативники обнаружили 16 кустов, оборудование для выращивания, электронные весы, упаковочные материалы и несколько мешков с готовой продукцией общим весом более 7 килограммов.

Экспертиза подтвердила, что часть изъятого вещества является марихуаной. Кроме того, при задержанном нашли небольшой пакет с аналогичным содержимым.

Во время обыска по месту проживания мужчины на Ленинском проспекте сотрудники полиции изъяли весы, упаковку и еще одно небольшое количество запрещенного вещества.

Еще одну оборудованную квартиру правоохранители обнаружили на набережной Дудергофского канала. Там также находились 16 кустов, техника для выращивания и несколько мешков с веществом весом около 3,5 килограмма.

Общий объем изъятого составил около 10,7 килограмма. Подозреваемый заключен под стражу, полиция проверяет его возможную причастность к другим эпизодам и устанавливает наличие сообщников.

Матвей Николаев