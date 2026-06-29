В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь повреждены несколько домов

Минувшей ночью и утром силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы в Севастополе отразили две атаки беспилотников, всего за сутки было уничтожено 29 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в результате падения фрагментов сбитых беспилотников зафиксированы точечные повреждения в четырех частных домах, в том числе разбитые окна и повреждения кровли и потолков.

Также сообщается о нескольких возгораниях, возникших после падения обломков. В районе Черноречья произошло возгорание хвойной подстилки на площади около 8 гектаров, при этом было выявлено 13 очагов. К тушению привлечены силы РСЧС: 59 человек и 15 единиц техники.

Отдельный очаг возгорания зафиксирован в районе села Полюшко, где из-за падения обломков загорелись виноградники. Пожар на площади около 200 кв. м был оперативно ликвидирован.

Власти призвали жителей не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников и сообщать о них по номеру 112, а также ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Вячеслав Рыжков