Паслер заявил о планах передать Харитоновский парк Екатеринбургу или области

Свердловские власти намерены забрать усадьбу Харитоновых-Расторгуевых с прилегающим парком из собственности Министерства культуры РФ и передать объект городу или региону, заявил врио губернатора Денис Паслер на заседании Совета неравнодушных горожан. Он пояснил, что в течение трех-пяти месяцев будет сформирована «жесткая позиция» для переговоров. «Можно перевести из федеральной собственности в региональную или муниципальную, но придется пройти тяжелый, конфликтный путь. Почему бы и нет»,— сказал господин Паслер.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Усадьба Харитоновых-Расторгуевых с прилегающим парком

Харитоновский парк был создан в 1826 году как английский сад усадьбы купцов Харитоновых — Расторгуевых. Площадь территории составляет 7 га. В парке есть пруд с двумя насыпными островками, беседка-ротонда и усадьба Харитоновых-Расторгуевых — одного из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX веков. С 1937 года здание использовалось как Дворец пионеров, впоследствии — как Дворец творчества детей и молодежи. Объект находится в оперативном управлении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), которое отвечает за сохранность парка и его ремонт.

Врио губернатора добавил, что договорился с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым перестать платить за аренду и содержание усадьбы Харитоновых-Расторгуевых и прилегающей к нему территории, что обходится городскому бюджету в 44 млн руб. в год. «Написал в соответствующую структуру, пусть она посмотрит на содержание. Когда мы создадим условие для переговоров, тогда и будем разговаривать. До этого условий для переговоров никаких не было. Мы платили деньги исправно каждый год, приличные деньги, никто их не трогал, жили все счастливо, только нам всем это не нравится»,— подчеркнул Денис Паслер.

Он заверил, что объект может быть передан городу или области, когда собственники «увидят, что им придется потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление». «Мы их обяжем судебно, когда им будет тяжело реализовывать то, что мы им обяжем, после этого они будут говорить по-иному»,— сказал врио губернатора.

Министерство культуры РФ отказывалось передавать усадьбу Харитоновых-Расторгуевых с прилегающим парком в собственность Свердловской области в 2019 году и в июле 2025 года в собственность Екатеринбурга. В ведомстве отмечали, что решение связано с желанием сохранить доходы от арендных платежей для реставрации разрушающихся памятников архитектуры.

Василий Алексеев