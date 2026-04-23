Зюганов попросил Мишустина передать старинную усадьбу Харитоновых Екатеринбургу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой передать усадьбу Харитоновых-Расторгуевых в Екатеринбурге в собственность Свердловской области или города. Инициатива связана с угрозой выселения воспитанников Дворца творчества детей (Дом пионеров) из здания, где много лет не проводился капитальный ремонт.

Политик отметил, что получает множество жалоб от жителей, обеспокоенных состоянием исторического комплекса. Фасады и интерьеры здания разрушаются, что создает риски для безопасности.

В своем письме Геннадий Зюганов просит рассмотреть вопрос о передаче объекта в собственность Свердловской области или муниципального образования Екатеринбург. Он указал, что без смены собственника городские власти не могут приступить к реставрации и благоустройству.

Усадьба Харитоновых-Расторгуевых является одним из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII–XIX веков. С 1937 года здание использовалось как Дворец пионеров, впоследствии — как Дворец творчества детей и молодежи. Позже здание оказалось в оперативном управлении «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» АУИПИК, которое отвечает за сохранность объекта и его ремонт.

Мэр Алексей Орлов ранее заявлял, что пока усадьба не перейдет в муниципальную собственность, город не сможет начать работы по восстановлению здания. По данным СМИ, родители воспитанников выступают против переезда детей из здания на ул. Карла Либкнехта в здание бывшей администрации Октябрьского района на ул. Луначарского и ранее обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой отремонтировать усадьбу.