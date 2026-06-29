В Петербурге после дождей сохранится теплая летняя погода

В Санкт-Петербурге после ночного дождя установилось теплое и влажное утро. К шести часам утра температура воздуха достигла +18,8 градуса, а в ближайшие дни в городе сохранится комфортная летняя погода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синоптики пообещали петербуржцам до +27 градусов в начале июля

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Синоптики пообещали петербуржцам до +27 градусов в начале июля

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 июня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов, ветер будет умеренным. Атмосферное давление ночью немного снизится, а днем начнет постепенно повышаться.

30 июня ночью осадков не прогнозируется, однако днем возможен кратковременный дождь. В отдельных районах ночью ожидается туман, не исключены грозы. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов. В течение дня потеплеет до +25…+27.

Начало июля также порадует жителей города теплой погодой. По прогнозам синоптиков, 1 июля осадков не ожидается, а воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Матвей Николаев