Петербург занял первое место в России по доходам репетиторов

Санкт-Петербург стал лидером среди российских регионов по уровню доходов репетиторов. По итогам исследования за январь — май 2026 года средний предлагаемый заработок частных преподавателей в городе достиг 62 135 рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиторы в Петербурге зарабатывают больше, чем в других регионах России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Репетиторы в Петербурге зарабатывают больше, чем в других регионах России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рейтинге регионов Северная столица опередила Московскую область, где средний доход репетиторов составил 58 370 рублей, а также Москву с показателем 57 810 рублей. В пятерку также вошли Краснодарский край и Воронежская область.

Эксперты связывают высокие показатели Санкт-Петербурга с развитой образовательной средой и устойчивым спросом на дополнительные занятия. Наиболее востребованными остаются подготовка к ЕГЭ, изучение иностранных языков и точных наук, что поддерживает высокий уровень оплаты услуг частных преподавателей.

Матвей Николаев