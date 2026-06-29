Архангельская область завершит разработку инвестиционного плана в ближайшие два месяца
Архангельская область совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планирует в ближайшие два месяца завершить подготовку инвестиционного плана развития региона. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский в беседе с ТАСС.
В Архангельской области готовят инвестиционный план развития региона
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По его словам, работа над документом ведется по поручению вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и сейчас находится на активной практической стадии.
Глава региона отметил, что после завершения подготовки инвестиционный план будет представлен официально.