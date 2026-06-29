Почти на 40% выросло использование сервисов для зарядки электромобилей в Петербурге

Санкт-Петербург вошел в число лидеров среди регионов РФ по росту спроса на зарядную инфраструктуру для электромобилей во второй половине июня. По данным платформы 2Chargers, с 13 по 26 июня использование приложения сервиса в городе увеличилось на 38,8% по сравнению с предыдущими двумя неделями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург стал одним из лидеров по росту спроса на зарядки для электромобилей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербург стал одним из лидеров по росту спроса на зарядки для электромобилей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по России за этот период количество зарядных сессий на электрозарядных станциях выросло на 18%. Платформа 2Chargers, объединяющая данные о зарядной инфраструктуре страны, связывает такую динамику с изменением ситуации на топливном рынке.

В Москве активность пользователей приложения также выросла — на 33,4%.

Эксперты отмечают, что рост загрузки ЭЗС происходит на фоне сокращения предложения топлива, высокого спроса и введенных в ряде регионов ограничений на продажу бензина.

Матвей Николаев