В Петербурге дорожный ремонт на 29 млрд рублей распределили по 12 контрактам

В Санкт-Петербурге сейчас действует 12 государственных контрактов на ремонт дорожной сети. Об этом сообщили «Деловому Петербургу» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга заключили восемь новых контрактов на ремонт дорог в 2026 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Власти Петербурга заключили восемь новых контрактов на ремонт дорог в 2026 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из общего числа восемь контрактов были заключены в 2026 году, остальные подписаны ранее, но предусматривают выполнение работ в текущем сезоне. При этом в комитете уточнили, что новые закупки на проведение дорожного ремонта пока не планируются.

По оценке издания, совокупный объем всех действующих контрактов достигает 29 млрд рублей. Большая часть средств приходится на поэтапный ремонт улиц в северных и южных районах города. Стоимость каждого такого контракта составляет примерно 3,6 млрд рублей — всего их восемь, причем шесть были оформлены в этом году.

Практически все конкурсы проходили без конкуренции — на каждый подавалась только одна заявка. В северной части города подрядчиком традиционно выступает АО «ВАД». В южных районах контракты ранее распределялись между ООО «СК „Орион плюс“» и АО «ПО „Возрождение“», однако с конца 2024 года позиции укрепила именно последняя компания. Кроме того, один из контрактов, заключенный в 2024 году, продолжает исполнять АО «АБЗ–Дорстрой».

Матвей Николаев