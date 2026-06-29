Производство одежды на Ставрополье за год сократилось почти на 40%

Предприятия легкой промышленности Ставропольского края за январь—ноябрь 2025 года отгрузили продукции на 6,18 млрд руб., при этом наиболее существенное снижение зафиксировано в производстве одежды. Объем отгруженной продукции в этом сегменте составил 2,25 млрд руб., или 62,3% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным мониторинга, выпуск одежды оказался единственным направлением легкой промышленности региона, продемонстрировавшим столь существенное падение. В то же время производство текстильных изделий выросло на 11,2%, до 2,34 млрд руб., а производство кожи и изделий из нее увеличилось на 1,2%, до 1,58 млрд руб.

В целом на легкую промышленность приходится лишь 1,17% общего объема продукции обрабатывающих производств Ставропольского края. Основными направлениями отрасли остаются выпуск текстильных изделий, одежды, а также кожи и обуви. Среди крупнейших производителей в мониторинге названы ПТК «БлокПОСТ», «Машук», швейное предприятие Lemmax, а также производители одежды SofiLena и Lorenzline.

Несмотря на спад в швейном производстве, участники рынка в целом положительно оценивают состояние отрасли. Согласно результатам опроса, включенного в мониторинг, 91,3% предпринимателей удовлетворены действиями региональных властей по развитию конкуренции. Качеством продукции удовлетворены 77,3% потребителей, уровнем цен — 68,9%, а возможностью выбора — 79,1%.

При этом большинство участников опроса считают, что за последние три года цены и качество продукции выросли, тогда как возможность выбора существенно не изменилась.

Валерий Климов