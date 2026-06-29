Нетаньяху пообещал рассказать США про угрозы Эрдогана «уничтожить Израиль»

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании в правительстве предупредил, что Израиль очень серьезно относится к угрожающей риторике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского государства. Он заявил, что намерен связаться с властями США и обратить их внимание на эти недружелюбные заявления.

«Едва ли проходит хоть один день без того, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если и есть вещь, которой нас научила история нашего народа, так это тому, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вам следует воспринимать его слова серьезно»,— заявил господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).

Господин Нетаньяху не уточнил, какую конкретную цитату президента Турции он имел в виду. В этом году господин Эрдоган называл премьера Израиля тираном и пообещал ему «должный урок» от мусульман всего мира. В 2023 году он называл еврейское государство террористической организацией, а израильских солдат — военными преступниками.

Слова господина Нетаньяху прозвучали после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс на этой неделе заявил, что Белый дом рассматривает возможность продажу Турции истребителей F-35.