Нетаньяху пообещал рассказать США про угрозы Эрдогана «уничтожить Израиль»
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании в правительстве предупредил, что Израиль очень серьезно относится к угрожающей риторике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского государства. Он заявил, что намерен связаться с властями США и обратить их внимание на эти недружелюбные заявления.
«Едва ли проходит хоть один день без того, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если и есть вещь, которой нас научила история нашего народа, так это тому, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вам следует воспринимать его слова серьезно»,— заявил господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).
Господин Нетаньяху не уточнил, какую конкретную цитату президента Турции он имел в виду. В этом году господин Эрдоган называл премьера Израиля тираном и пообещал ему «должный урок» от мусульман всего мира. В 2023 году он называл еврейское государство террористической организацией, а израильских солдат — военными преступниками.
Слова господина Нетаньяху прозвучали после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс на этой неделе заявил, что Белый дом рассматривает возможность продажу Турции истребителей F-35.
Взаимоотношения между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Биньямином Нетаньяху характеризуются взаимной критикой и обвинениями. Эрдоган неоднократно называл Нетаньяху тираном, "мясником" сектора Газа и "Гитлером нашего времени", обвинял Израиль в геноциде и военных преступлениях, а также призывал его признать наличие ядерного оружия. В свою очередь, Нетаньяху обвинял Эрдогана в поддержке терроризма, ссылаясь на его помощь движению "Хамас".
Такая резкая риторика обострилась после 7 октября, когда Эрдоган отменил запланированный визит в Израиль и уведомил о прекращении общения с израильским премьером. Турция отозвала своего посла из Израиля, и Анкара приостановила совместные энергетические проекты с Израилем, включая строительство морского газопровода. Турция также выступает против укрепления влияния Израиля в Сирии и блокировала участие Израиля в учениях НАТО.
Комитет Нагеля в Израиле даже рекомендовал армии готовиться к потенциальной конфронтации с Турцией из-за ее политики в регионе, которая считается враждебной интересам Израиля и может стать более опасной, чем иранская угроза. Власти Израиля передали США опасения по поводу агрессивной риторики Эрдогана.