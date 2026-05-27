Эрдоган пообещал Нетаньяху «должный урок» из-за ситуации в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху тираном из-за конфликта в секторе Газа. Ситуация в анклаве омрачает празднование Курбан-байрама для мусульман в Турции и по всему миру, заявил президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я также считаю, что тиран, известный как Нетаньяху, усвоит должный урок от мусульман всего мира»,— сказал господин Эрдоган в обращении к населению по случаю Курбан-байрама (цитата по Anadolu).

В октябре 2025 года началось перемирие между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. Однако стороны зашли в тупик по поводу второго этапа соглашения, который подразумевает разоружение группировки и вывод израильских войск из анклава. Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль контролирует 60% сектора Газа. 27 мая ЦАХАЛ заявил о ликвидации назначенного неделю назад лидера боевого крыла «Хамас».

О ситуации вокруг сектора Газа читайте в материале «Сторонников Газы поставили на колени».