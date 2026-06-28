Главные новости за выходные 27–28 июня

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что норматив по продаже бензина на бирже снижен с 15% до 10%. Мера будет действовать три месяца, начиная с 1 июля. Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего произведенного топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

«Единая Россия» утвердила федеральный список кандидатов и одномандатников на выборы в Госдуму. В федеральный список вошли 400 человек. Кроме того, партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам. Список разделен на 57 региональных групп. Решение было принято во время первого этапа XXIII съезда партии. В общефедеральную часть списка вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор, замглавы ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

В мае россияне сняли со срочных депозитов 280,5 млрд руб., следует из отчетности банков. Это стало рекордным показателем по оттоку средств физлиц с депозитов с начала года. Сильнее всего сократился портфель срочных вкладов следующих банков: Сбербанк (отток составил 211,6 млрд руб.); РСХБ (39,4 млрд руб.); Альфа-банк (35,8 млрд руб.); ВТБ (30,8 млрд руб.); ГПБ (25,8 млрд руб.); Совкомбанк (22 млрд руб.).

В Курск вернулись пять мирных жителей, захваченных военнослужащими Вооруженных сил Украины в 2024 году. Встречать освобожденных граждан приехали их родные и близкие, а также официальные лица, включая губернатора Курской области Александра Хинштейна. Сейчас российские власти занимаются поиском других пленных, захваченных во время боев в Курской области, сообщил Александр Хинштейн. «К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем»,— написал он.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удары американской авиации по территории Ирана 28 июня. Он заявил, что бомбардировки были необходимы, поскольку Тегеран нарушает договоренности о прекращении огня. Президент усомнился в том, что власти Ирана начнут выполнять условия соглашения. «Может наступить момент, когда мы больше не сможем оставаться благоразумными и будем вынуждены военным путем завершить работу, которую мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать»,— написал он в соцсети Truth Social.