Россияне сняли с депозитов рекордные с начала года 280 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отток средств с депозитов физических лиц в мае, ставший рекордным с начала года, происходит на фоне общей тенденции снижения привлекательности вкладов. В конце 2025 года отмечалось существенное уменьшение спроса на депозиты, при этом средние ставки по годовым вкладам значительно упали, а трехмесячные вклады потеряли меньше. Это было связано с ухудшением условий по банковским продуктам и снижением ключевой ставки Центральным банком (ЦБ).

Наблюдается переток средств населения и компаний с текущих счетов на срочные депозиты, однако со снижением ключевой ставки интерес к вкладам уменьшается. По данным ЦБ, в феврале 2026 года накопительные счета стали популярнее вкладов, и на карты и счета до востребования было переведено свыше 800 млрд рублей, в то время как депозиты пополнились на 370 млрд рублей. Эксперты отмечают, что текущие условия для вкладов не такие привлекательные, что приводит к частичному перетоку в другие инвестиционные инструменты на финансовом рынке. При этом сохранение сберегательной модели поведения клиентов ожидается банками, пока высокие ставки стимулируют держать деньги на вкладах. Однако снижение ставок может изменить эту модель в сторону потребительской.

В целом, российский банковский сектор продолжает показывать уверенный рост даже при высоких процентных ставках и мерах ЦБ по сдерживанию розничного кредитования. Активы банков в 2024 году выросли до 172,1 трлн рублей. Сберегательная привычка эволюционирует, и клиенты, особенно состоятельные, начинают проявлять интерес к инвестиционным продуктам как альтернативе классическим депозитам. В ВТБ полагают, что до 10% средств с депозитов (4–5 трлн рублей) могут быть перераспределены между рынком недвижимости и фондовым рынком.