Россияне сняли с депозитов рекордные с начала года 280 млрд рублей
В мае россияне сняли со срочных депозитов 280,5 млрд руб., следует из отчетности банков, с которой ознакомился «Ъ». Это стало рекордным показателем по оттоку средств физлиц с депозитов с начала года.
Сильнее всего сократился портфель срочных вкладов следующих банков:
- Сбербанк (отток составил 211,6 млрд руб.);
- РСХБ (39,4 млрд руб.);
- Альфа-банк (35,8 млрд руб.);
- ВТБ (30,8 млрд руб.);
- ГПБ (25,8 млрд руб.);
- Совкомбанк (22 млрд руб.).
По данным Банка России, средства физлиц в банках в целом сократились на 550 млрд руб. за май. Спрос на наличные сохранился — их объем в обращении вырос за месяц на 400 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Граждане наличествуют».
Отток средств с депозитов физических лиц в мае, ставший рекордным с начала года, происходит на фоне общей тенденции снижения привлекательности вкладов. В конце 2025 года отмечалось существенное уменьшение спроса на депозиты, при этом средние ставки по годовым вкладам значительно упали, а трехмесячные вклады потеряли меньше. Это было связано с ухудшением условий по банковским продуктам и снижением ключевой ставки Центральным банком (ЦБ).
Наблюдается переток средств населения и компаний с текущих счетов на срочные депозиты, однако со снижением ключевой ставки интерес к вкладам уменьшается. По данным ЦБ, в феврале 2026 года накопительные счета стали популярнее вкладов, и на карты и счета до востребования было переведено свыше 800 млрд рублей, в то время как депозиты пополнились на 370 млрд рублей. Эксперты отмечают, что текущие условия для вкладов не такие привлекательные, что приводит к частичному перетоку в другие инвестиционные инструменты на финансовом рынке. При этом сохранение сберегательной модели поведения клиентов ожидается банками, пока высокие ставки стимулируют держать деньги на вкладах. Однако снижение ставок может изменить эту модель в сторону потребительской.
В целом, российский банковский сектор продолжает показывать уверенный рост даже при высоких процентных ставках и мерах ЦБ по сдерживанию розничного кредитования. Активы банков в 2024 году выросли до 172,1 трлн рублей. Сберегательная привычка эволюционирует, и клиенты, особенно состоятельные, начинают проявлять интерес к инвестиционным продуктам как альтернативе классическим депозитам. В ВТБ полагают, что до 10% средств с депозитов (4–5 трлн рублей) могут быть перераспределены между рынком недвижимости и фондовым рынком.