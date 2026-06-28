«Единая Россия» утвердила список кандидатов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» утвердила федеральный список кандидатов и одномандатников на выборы в Госдуму. В федеральный список вошли 400 человек. Кроме того, партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам. Список разделен на 57 региональных групп. Решение было принято во время первого этапа XXIII съезда партии.

В общефедеральную часть списка вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор, замглавы ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Накануне съезда председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с лидерами списка на выборы, сообщила пресс-служба партии. Мария Львова-Белова сообщила «РИА Новости», что господин Медведев предложил ей войти в пятерку «Единой России» перед началом съезда.

Второй этап съезда «Единой России» пройдет 22 августа. На нем делегаты обсудят Народную программу, с которой партия пойдет на выборы, сообщил Дмитрий Медведев. Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.