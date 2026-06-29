Водителей в Удмуртии призвали не устанавливать приложение «Где бензин»

Приложение «Где бензин» с якобы актуальными данными о наличии бензина на заправках в Удмуртии и других регионах РФ назвали принадлежащим мошенникам. Как пишет Telegram-канал «Война с фейками», после установки программа получает доступ к фотографиям на смартфоне и текущей геопозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Где бензин» Фото: сайт «Где бензин»

«В приложении доступны талоны на бензин, приватная аналитика доступности топлива и моментальные уведомления для сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и военнослужащих»,— говорится на сайте приложения. Как пишет Telegram-канал, через приложение мошенники стараются достать данные о российских силовиках.

«Официальных сведений о владельцах ресурса в сети нет, что говорит о сомнительном происхождении площадки. Ее домен был зарегистрирован в Рейкьявике 11 ноября 2025 года. Данные о наличии бензина на конкретной заправке никак не подтверждаются и фактически определяются с помощью заранее встроенного механизма»,— говорится в сообщении.

Таким образом мошенники пытаются «укрепить фейковый нарратив о катастрофической ситуации с бензином в России». Граждан призвали не устанавливать приложение.

Напомним, утром 27 июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Вечером 28 июня председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов объяснил трудности с приобретением бензина на АЗС сбоем в логистике и «ажиотажным спросом, который создается искусственно». По его словам, в республику направлены дополнительные бензовозы, экстренные службы топливом обеспечены. Премьер назвал логистические трудности временными и призвал водителей потерпеть.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.