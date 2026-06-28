Петербургские подростки хотят работать в кафе, но рынок предлагает другое
Петербургские подростки, желающие подработать летом, сталкиваются с несоответствием между своими ожиданиями и предложениями работодателей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков, на которые ссылается «Деловой Петербург».
Подросткам в Петербурге сложно найти работу мечты на лето
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Наиболее привлекательными для школьников остаются вакансии в сфере общественного питания — многие рассматривают работу официантами, бариста и курьерами. Однако реальные предложения чаще сосредоточены в других направлениях.
Работодатели и службы занятости в основном предлагают подросткам вакансии, связанные с благоустройством и озеленением, а также подсобные, офисные и промо-работы. Кроме того, востребованы упаковщики и продавцы.
Эксперты объясняют такой разрыв действующими законодательными ограничениями. Так, несовершеннолетние не могут работать на должностях, связанных с продажей алкоголя и табачной продукции, что исключает возможность трудоустройства барменами. Дополнительно рынок ограничивают нормы по допустимым физическим нагрузкам: для юношей установлен предел переноски грузов до 3–4 кг, для девушек — до 2–3 кг.