Смертельное ДТП с фурой унесло жизнь водителя на трассе Шахты — Цимлянск

Смертельная авария с участием двух большегрузных автомобилей произошла 28 июня 2026 года на трассе Шахты — Цимлянск в Константиновском районе Ростовской области: не справившийся с управлением водитель фуры «Скания» столкнулся со встречным грузовиком, после чего оба транспортных средства охватило огнем, а водитель второй машины погиб на месте, сообщает Ростовская госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Трагедия разыгралась в дневное время — около 12:10 на 100-м километре федеральной трассы, соединяющей Шахты и Цимлянск. По предварительным данным, за рулем тягача «Скания» с прицепом находился мужчина 1982 года рождения. По версии следствия, он не принял во внимание актуальные погодные условия, двигался на скорости, не отвечавшей дорожной обстановке, и в какой-то момент утратил контроль над многотонным транспортным средством.

Потерявший управление большегруз вышел на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу грузовым автомобилем. Удар спровоцировал возгорание обоих транспортных средств. Водитель второй машины скончался прямо на месте трагедии — его личность на момент начала расследования оставалась неустановленной.

К месту происшествия оперативно выдвинулись инспекторы Госавтоинспекции, а следственные мероприятия на трассе развернули сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. Все обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.

Региональная Госавтоинспекция воспользовалась случаем, чтобы обратиться ко всем участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости неукоснительно соблюдать требования ПДД, сохранять бдительность за рулем и проявлять уважение к другим водителям.

Станислав Маслаков