На юрфоруме подуло ветрами Октября

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) в очередной раз не обошелся без яркого выступления председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Генерал юстиции заявил, что нынешняя молодежь все чаще совершает преступления, а власти так и не придумали, чем ее занять. Идеологию подменили «Разговорами о важном», а вместо полезных дел — ожидание грантов. Один из выходов, по его мнению,— вернуть пионерию. В завершение глава ведомства прочитал стихи, в которых признался, что советские времена до сих пор отзываются у него в сердце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Едва взяв слово, господин Бастрыкин озадачил зал откровением: «Буду говорить о плохой молодежи». Правда, он поспешил уточнить, что хорошая тоже есть: так, самому молодому герою специальной военной операции всего 22 года. Руководитель СКР выдал срез подростковой преступности: почти 29 тыс. деяний, совершенных несовершеннолетними, рост на 10%, тяжких и особо тяжких — почти на четверть. И это только цифры. Дальше спикер перешел к двум главным угрозам, которые сам же и обозначил. Первая — «Колумбайн» (или «скулшутинг», движение «Колумбайн» является запрещенной в РФ террористической организацией): шесть нападений на образовательные учреждения в прошлом году, 18 случаев приготовления к ним, 31 — участия в запрещенной организации. В этом году, еще неполном, уже восемь уголовных дел по подобным инцидентам, сообщил он.

СКР в связи с этим предлагает ужесточить контроль за ЧОПами, ввести единый стандарт охраны и — отдельным пунктом — назначать замами директоров по воспитательной работе ветеранов СВО.

«Когда мы расследуем преступления, выясняется, что администрация школы о случаях буллинга, травли, мордобоях и так далее, коль уж и знала, но скрывала это и никак не реагировала. В таких случаях мы стали привлекать директоров по статье “халатность“. Им не понравилось!» — констатировал председатель ведомства.

Вторая угроза, по версии Александра Бастрыкина,— Киев и западные спецслужбы, которые, как он выразился, превращают детей в «слепые орудия преступления». И в медиасреде, по его логике, стране нужно не обороняться, а наступать, «выстраивая мощный идеологический щит». Доклады представителей органов, занимающихся профилактикой с молодежью, которые были представлены на недавнем совещании по борьбе с экстремизмом, он охарактеризовал как «сплошную болтовню».

На этом генерал юстиции не остановился. Он заговорил об идеологии — вернее, о ее отсутствии: «Китайский народ строит социализм! А мы что строим? Капитализм? Непонятно. Рыночная экономика — и все». Господин Бастрыкин снова предложил вернуть идеологию в Конституцию РФ, как в КНР, с горечью заметил, что «никому не понятно, куда мы идем», и тут же назвал альтернативу: вспомнить октябрят, пионеров и комсомол. Пусть под другими названиями, но чтобы дети, мол, были при деле и не занимались чем попало.

Параллельно главный следователь раскритиковал проект «Разговоры о важном»: «Не понимаю, о чем там говорят!» Досталось и «Росмолодежи»: гранты получают, конференции проводят, а толку, дескать, ноль!

«Как-то не внушает доверия та работа, которую они (Федеральное агентство по делам молодежи) нам презентуют! Чем занимаетесь-то? А мы, говорят, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. А что еще делаете? А ничего не делаем! Зачем делать, когда можно просто все распихать по карманам и ждать следующего гранта»,— возмутился он, а также указал, что прежняя руководительница структуры и ее отец проходили по делам о мошенничестве, имея в виду Ксению и Дениса Разуваевых. Последнего буквально на днях Мещанский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии.

Ближе к финалу сессии юрфорума господин Бастрыкин переключился на бизнес, традиционно упомянул смертную казнь и призвал предпринимателей «повернуться лицом к обороне», пожаловался на воровство («шесть заместителей министра обороны привлекли за воровство в годы СВО») и снова — ритуально — сравнил с Китаем, где честных коммерсантов поддерживают, а коррупционеров расстреливают. «В России гуманизм беспредельный»,— резюмировал спикер.

Офицер юстиции подчеркнул, что сегодня нужно сделать так, чтобы состоятельные лица не жалели средств на обороноспособность страны. Кто-то из богатых, пожал плечами председатель ведомства, наверное, и так вкладывается, но лично он подобных примеров не знает.

В заключение Александр Бастрыкин прочитал собственные стихи. Тут надо отметить, что заслуженный юрист России, помимо своей научной и просветительской деятельности, известен и как поэт, чья лирика регулярно ложится в основу патриотических песен, посвященных исторической памяти, которые часто звучат на мероприятиях СКР. В этот раз со сцены прозвучали строчки: «Хочу обратно я в Союз, в котором я родился, свалив обмана тяжкий груз».

СССР, уверен автор, поможет не только «от грез освободиться», но и от «всех свобод и ипотек», роста цен, инфляции и Центробанка с «ключевой, растущей вечно ставкой», а «ветры Октября», между тем, должны «вернуть непримиримость».

Андрей Кучеров