В Новгородской области ограничат заправку частных автомобилей на АЗС «Сургутнефтегаза»
В Новгородской области на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаза» введут временные ограничения для частных автомобилистов. С 29 июня в период с 5:00 до 8:00 топливо на АЗС компании будет отпускаться исключительно экстренным службам и транспорту жизнеобеспечения. Об изменениях сообщил вице-губернатор региона Илья Крашенинников на своей странице в «ВКонтакте».
На АЗС «Сургутнефтегаза» выделили утренние часы только для экстренных служб
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По его словам, решение было принято по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации на топливном рынке с участием представителей областного правительства, УФАС, руководителей округов и поставщиков.
Власти пояснили, что мера направлена на обеспечение стабильной работы экстренных служб и гарантированное снабжение топливом транспорта МЧС, медицинских организаций, пассажирских перевозчиков, сельхозпредприятий и других социально значимых категорий. Кроме того, ограничения должны помочь снизить нагрузку и очереди на заправочных станциях в условиях повышенного спроса.