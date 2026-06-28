В Новгородской области ограничат заправку частных автомобилей на АЗС «Сургутнефтегаза»

В Новгородской области на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаза» введут временные ограничения для частных автомобилистов. С 29 июня в период с 5:00 до 8:00 топливо на АЗС компании будет отпускаться исключительно экстренным службам и транспорту жизнеобеспечения. Об изменениях сообщил вице-губернатор региона Илья Крашенинников на своей странице в «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На АЗС «Сургутнефтегаза» выделили утренние часы только для экстренных служб

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На АЗС «Сургутнефтегаза» выделили утренние часы только для экстренных служб

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, решение было принято по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации на топливном рынке с участием представителей областного правительства, УФАС, руководителей округов и поставщиков.

Власти пояснили, что мера направлена на обеспечение стабильной работы экстренных служб и гарантированное снабжение топливом транспорта МЧС, медицинских организаций, пассажирских перевозчиков, сельхозпредприятий и других социально значимых категорий. Кроме того, ограничения должны помочь снизить нагрузку и очереди на заправочных станциях в условиях повышенного спроса.

Матвей Николаев