В Ростовской области продают действующий бетонный завод с оборотом 100 млн рублей

Действующее бетонное предприятие в Константиновске Ростовской области выставлено на продажу за 15 млн руб. — потенциальный годовой оборот актива, по оценке продавца, может достигать 100 млн руб. при чистой прибыли порядка 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Объявление о реализации работающего бетонного производства в Константиновске появилось в июне 2026 года на одной из крупнейших отечественных площадок. Запрашиваемая сумма за актив составляет 15 млн руб.

Речь идет о полностью укомплектованном предприятии, способном выпускать от 250 до 300 кубометров бетона за одну рабочую смену. В структуру продаваемого бизнеса входят четыре грузовых миксера марки КАМАЗ, сложившийся коллектив специалистов, рекламные носители, фирменная торговая марка с проверенными производственными рецептурами, а также накопленная база постоянных заказчиков.

Стоимость сделки складывается из двух составляющих: 9,5 млн руб. приходится на технологическое оборудование и 5,5 млн руб. — на парк автомобилей-миксеров. Покупателю предоставляется возможность вывезти все имущество на иную площадку.

По заверениям нынешних владельцев, новый собственник вправе рассчитывать на годовую выручку в диапазоне 80–100 млн руб., тогда как чистый доход предприятия оценивается приблизительно в 10 млн руб. ежегодно. Передача бизнеса предполагает полное юридическое и операционное сопровождение: будущему владельцу передадут все технологические регламенты, контакты клиентов и сведения о действующих договоренностях с поставщиками, что позволит без промедления возобновить производственный цикл в прежнем режиме.

Станислав Маслаков