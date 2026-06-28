На Ставрополье работодатели стали чаще скрывать ЧП на производстве

Государственная инспекция труда Ставропольского края подвела предварительные итоги первого полугодия 2026 года в сфере производственного травматизма и констатировала опасную тенденцию: работодатели региона всё чаще скрывают факты несчастных случаев на производстве, уклоняясь от выполнения обязательств по охране труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Руководитель Гострудинспекции в Ставропольском крае Людмила Хохрякова обнародовала промежуточные данные о состоянии производственного травматизма в регионе по итогам первых шести месяцев текущего года. Общая картина, по оценке главы ведомства, остается сопоставимой с показателями аналогичного периода прошлого года, однако ряд выявленных закономерностей вызывает серьёзную обеспокоенность надзорного органа.

Наиболее тревожным сигналом стал заметный прирост инцидентов с тяжёлыми последствиями для здоровья и жизни сотрудников. Параллельно инспекция фиксирует увеличение числа самостоятельно инициированных ведомством расследований — это косвенно свидетельствует о том, что часть работодателей намеренно замалчивает информацию о происшествиях, не исполняя при этом требований по обеспечению безопасной рабочей среды.

«Отдельные хозяйствующие субъекты в постоянном режиме допускают нарушения требований трудового законодательства в области охраны труда, следствием которых становится причинение вреда жизни и здоровью своих работников», — подчеркнула Людмила Хохрякова.

Конкретные статистические показатели глава инспекции не привела, ограничившись характеристикой общих тенденций.

В качестве первоочередных мер ведомство рекомендует руководителям предприятий обратить особое внимание на своевременное прохождение работниками медицинских осмотров, соблюдение права на обязательный отпуск, а также на строгий контроль за продолжительностью рабочего времени — прежде всего для занятых во вредных и опасных производственных условиях.

Станислав Маслаков