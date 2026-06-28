В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за гроз и ливней
В Санкт-Петербурге в понедельник, 29 июня, прогнозируются кратковременные ливни и грозы. Об ухудшении погодных условий предупредили в пресс-службе МЧС.
МЧС предупредило жителей Петербурга о грозах и сильных дождях 29 июня
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», осадки и грозовая активность ожидаются местами по городу.
На фоне неблагоприятного прогноза Росгидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Для Северной столицы предупреждение действует с 22:00 28 июня до 05:00 29 июня. В Ленинградской области период повышенной погодной опасности продлится с 17:00 28 июня до 10:00 29 июня.