В аэропортах Сочи, Минвод и Ставрополя массово задерживаются и отменяются авиарейсы

Беспилотная угроза спровоцировала масштабный транспортный коллапс на юге страны: аэропорт Сочи 28 июня зафиксировал свыше ста задержанных и полтора десятка отмененных рейсов, а волна сбоев прокатилась вплоть до воздушных гаваней Минеральных Вод и Ставрополя.

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Воздушное пространство над черноморским побережьем оказалось заблокировано из-за многократного введения режима ограничений в сочинском аэропорту — диспетчерские службы неоднократно за сутки запрещали прием и отправку воздушных судов в связи с активностью БПЛА в районе.

Согласно данным электронного табло по состоянию на 28 июня, в аэропорту курорта зафиксировано 103 рейса с задержкой и 16 аннулированных. Часть воздушных судов, не сумевших выполнить посадку по назначению, была перенаправлена на резервные площадки — в Махачкалу, Волгоград и Минеральные Воды. В число отмененных вошли рейсы в Москву, Екатеринбург, Ярославль, Новосибирск, Кемерово, Нижнекамск, Сургут и Минеральные Воды. Пассажиры, планировавшие вылет в Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Челябинск, Тюмень, Омск, Нижний Новгород, Батуми, Красноярск и ряд иных направлений, были вынуждены ожидать посадки с существенным опозданием относительно расписания.

Транспортная дестабилизация не ограничилась пределами Краснодарского края. Перебои распространились на соседнее Ставрополье: в аэропорту Минеральных Вод перенесены на более позднее время вылеты в обе российские столицы, отменено прибытие из Сочи, а рейсы из Антальи, Тбилиси, Еревана, Москвы и Петербурга выбились из графика. Ставропольский аэропорт также оказался втянут в цепочку сбоев — задержан как вылет в Шереметьево, так и встречный московский борт.

Ситуация отражает уже сложившуюся в 2026 году практику, при которой появление беспилотников в зоне ответственности южных аэропортов влечет за собой каскадные нарушения расписания сразу в нескольких регионах страны, затрагивая маршруты протяженностью от черноморского побережья до Западной Сибири.

Станислав Маслаков