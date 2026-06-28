В центре Петербурга внедорожник на скорости врезался в дом на Невском проспекте

В центре Санкт-Петербурга внедорожник Infiniti QX80 с регистрационными номерами Магаданской области врезался в жилой дом на Невском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Infiniti с номерами Магаданской области протаранил здание в центре Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Infiniti с номерами Магаданской области протаранил здание в центре Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительной информации, авария произошла около восьми часов утра. Водитель черного внедорожника двигался с превышением скорости по улице Марата. Во время поворота на Невский проспект он потерял управление, после чего автомобиль на высокой скорости въехал в здание.

Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, у автомобиля серьезно повреждена передняя часть — моторный отсек практически полностью разрушен. Основной удар пришелся в угол дверного проема, однако сами двери остались целыми.

Ранее сообщалось о ДТП в Челябинской области: водитель, пытаясь избежать столкновения с косулей, въехал в ограждение моста. Металлические конструкции пробили салон автомобиля, и машина зависла над рекой.

Матвей Николаев