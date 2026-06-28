Ростовский военно-исторический музей «Самбекские высоты» остановил работу

Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты», расположенный в Ростовской области, с 28 июня полностью закрыт для гостей. Решение о временном прекращении работы всех объектов учреждения принято после инцидента с украинским беспилотником, произошедшего днем 27 июня. Об этом проинформировал информационный центр музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, в дневные часы 27 июня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию музейного комплекса в то время, когда там находились посетители. Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что основной удар пришелся на информационно-выставочный центр: повреждены кровля, фасад здания и внутренние помещения.

В результате атаки травмы получили 12 человек, десять из которых были госпитализированы. Уже к вечеру того же дня восемь пострадавших покинули медицинские учреждения.

Следственный комитет России 27 июня возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте — пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ. Соответствующее сообщение ведомство распространило через официальный Telegram-канал. На месте происшествия развернута следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.

«Самбекские высоты» — открытый в 2020 году военно-исторический музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Комплекс возведен на месте ожесточённых боёв 1943 года и является одним из значимых мемориальных объектов юга России, ежегодно принимая тысячи посетителей. Территория комплекса занимает около 14 гектаров и объединяет мемориальные, музейные и парковое пространство. Среди основных объектов — Мемориал Славы, музей «Дон в Великой Отечественной войне», интерактивная площадка «Прорыв», Аллея Памяти, часовня, амфитеатр и экспозиция техники под открытым небом.

Станислав Маслаков