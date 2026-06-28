Федеральный центр выделил Дагестану и Чечне 385 млн на помощь жертвам паводков

Российское правительство выделило Дагестану и Чечне свыше 385 млн руб. из резервного фонда для возмещения региональных затрат на поддержку граждан, лишившихся имущества в результате масштабных паводков весной текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кабинет министров РФ перечислил двум северокавказским республикам — Дагестану и Чечне — более 385 млн руб. из средств резервного фонда. Соответствующее решение обнародовала пресс-служба правительства. Финансирование направлено на покрытие бюджетных издержек регионов, связанных с выплатами гражданам, утратившим предметы первой необходимости и имущество — полностью либо частично.

Поводом для федерального вмешательства стали аномальные ливни, прошедшие в ряде районов обоих субъектов в марте и апреле. Мощные осадки спровоцировали затопление жилых домов, придомовых территорий и объектов социальной сферы. Для координации восстановительных работ президент подписал указ об образовании специальной комиссии по устранению последствий стихии.

Суммарный объем федеральных средств, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и адресную помощь пострадавшему населению, в июне превысил 2,8 млрд руб.

По данным республиканского правительства, выплаты в Дагестане получили более 56,8 тыс. человек — общая сумма перечисленных им средств составила свыше 2 млрд руб. При этом число обращений, ожидающих рассмотрения, сократилось с 85 до 59 тыс., что свидетельствует о постепенном ускорении работы профильных ведомств с заявителями.

Станислав Маслаков