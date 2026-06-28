Калининград вошел в топ популярных направлений для празднования дня рождения
Калининград оказался среди самых востребованных направлений для празднования дня рождения у российских путешественников. К такому выводу пришла авиакомпания S7 Airlines по итогам анализа перелетов своих пассажиров за последние 12 месяцев.
Россияне все чаще выбирают Калининград для поездок на день рождения
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Согласно исследованию, в топ-5 направлений для праздничных поездок вошли Дубай, Стамбул, Шанхай, Калининград и Санкт-Петербург.
Особенно высоким спросом Калининград пользуется среди миллениалов. Внутри России представители этого поколения чаще выбирали для поездок именно Балтийское побережье и Санкт-Петербург. При этом жители Москвы предпочитали проводить день рождения в Калининградской области, а новосибирцы чаще отправлялись в Санкт-Петербург.
Регион также вошел в число популярных направлений среди зумеров — наряду со Стамбулом и Дубаем. У путешественников старшего возраста лидерами стали Санкт-Петербург, Дубай, Шанхай, Пхукет и Калининградская область.