Калининград вошел в топ популярных направлений для празднования дня рождения

Калининград оказался среди самых востребованных направлений для празднования дня рождения у российских путешественников. К такому выводу пришла авиакомпания S7 Airlines по итогам анализа перелетов своих пассажиров за последние 12 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россияне все чаще выбирают Калининград для поездок на день рождения

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Россияне все чаще выбирают Калининград для поездок на день рождения

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в топ-5 направлений для праздничных поездок вошли Дубай, Стамбул, Шанхай, Калининград и Санкт-Петербург.

Особенно высоким спросом Калининград пользуется среди миллениалов. Внутри России представители этого поколения чаще выбирали для поездок именно Балтийское побережье и Санкт-Петербург. При этом жители Москвы предпочитали проводить день рождения в Калининградской области, а новосибирцы чаще отправлялись в Санкт-Петербург.

Регион также вошел в число популярных направлений среди зумеров — наряду со Стамбулом и Дубаем. У путешественников старшего возраста лидерами стали Санкт-Петербург, Дубай, Шанхай, Пхукет и Калининградская область.

Матвей Николаев