Дагестан привлек белорусские инвестиции в АПК на 530 млн рублей

По итогам XIII Форума регионов Беларуси и России и IV заседания Двусторонней комиссии, прошедших в Минске, дагестанский агропромышленный комплекс получил соглашение о строительстве тепличного комплекса стоимостью 530 млн руб., договоренности о выходе республиканской продукции на белорусский рынок и перспективу открытия прямого дилерского центра Минского тракторного завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минсельхозпрод Дагестана Фото: минсельхозпрод Дагестана

Визит дагестанской делегации в столицу Беларуси завершился рядом конкретных договоренностей, способных изменить облик агропромышленного сектора республики. Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов рассказал о результатах поездки в своем Telegram-канале.

Центральным итогом двусторонних переговоров стало подписание соглашения о создании совместного предприятия. Документ предусматривает возведение современного тепличного комплекса с объемом вложений 530 млн руб. Реализация проекта позволит внедрить белорусские разработки в дагестанское овощеводство и сформировать дополнительные рабочие места в регионе.

Параллельно стороны проработали вопрос присутствия дагестанской продукции на белорусском рынке. Соки под брендом «Кикуни» и текстиль предприятия ПОШ получили возможность выйти к белорусскому потребителю — это первый шаг к систематическому продвижению республиканских товаров за пределы российского рынка.

Отдельным пунктом переговорной повестки стало открытие в Дагестане прямого дилерского центра Минского тракторного завода. По словам господина Рамазанова, лично посетившего производственные площадки МТЗ, уровень выпускаемой техники и комплектующих произвел на него сильное впечатление. Появление официального дилера упростит местным фермерам доступ к надежному оборудованию, сервисному обслуживанию и оригинальным запасным частям, исключив из цепочки лишних посредников.

Участники форума также уделили значительное внимание транспортному коридору Север — Юг. Дагестан, занимающий стратегическое положение на этом маршруте, рассматривается как опорный логистический узел, открывающий обеим странам кратчайший выход на рынки Азии и Ближнего Востока. Развитие этого направления, по оценке республиканского минсельхоза, создает условия для наращивания экспорта дагестанской сельхозпродукции и укрепления экономической устойчивости региона.

Станислав Маслаков