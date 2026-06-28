Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал около 65 тысяч участников

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в этом году собрал около 65 тысяч участников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Алые паруса» объединили выпускников из 36 регионов России и гостей из других стран

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ «Алые паруса» объединили выпускников из 36 регионов России и гостей из других стран

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Помимо петербургских выпускников, гостями праздника стали школьники из 36 регионов России. На мероприятие также приехали подростки из Мариуполя, а среди зарубежных гостей были представители Кубы, Китая и других стран.

По словам губернатора, «Алые паруса» давно стали символом не только Петербурга, но и всей страны. Благодаря телевизионным и интернет-трансляциям праздник ежегодно привлекает внимание многомиллионной аудитории.

Традиционно программа завершилась масштабным водно-пиротехническим шоу в акватории Невы: после концерта на Дворцовой площади перед зрителями прошел бриг «Россия» под алыми парусами.

Матвей Николаев