Каждая пятая заправка Северной Осетии осталась без топлива

Мониторинг республиканского министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии зафиксировал полное отсутствие горючего на 19 из 90 региональных автозаправочных станций, причем наиболее критическая ситуация сложилась в Дигорском районе, где все три внесенные в реестр АЗС не располагают ни одним видом топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

Республиканское министерство ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии запустило интерактивное онлайн-табло для отслеживания наличия горючего на заправочных станциях региона — по поручению главы республики. Сводная таблица охватывает 90 объектов топливной инфраструктуры и обновляется в режиме реального времени. Анализ актуальных данных свидетельствует о серьезных перебоях со снабжением на значительной части станций.

Согласно размещенным сведениям, 19 из 90 АЗС — то есть каждая пятая заправка республики — полностью лишены горючего. Ещё ряд объектов испытывает частичный дефицит: на них недоступны отдельные марки бензина либо дизельное топливо.

Наиболее тяжелое положение сложилось в Дигорском районе: все три станции, включенные в ведомственный реестр, не располагают никакими видами топлива. Схожая картина наблюдается в Кировском районе, где из четырех объектов полный ассортимент горючего представлен лишь на одном, а в Эльхотово единственная работающая АЗС предлагает покупателям исключительно АИ-92.

Во Владикавказе мониторинг охватывает 39 заправочных станций. Шесть из них полностью остановили отпуск топлива, на 21 объекте недоступен АИ-100, ещё четыре не располагают дизельным топливом.

В Моздокском районе картина также вызывает обеспокоенность: из 13 станций четыре полностью пустуют, одна реализует только АИ-95, ещё три — исключительно АИ-92 и АИ-95. Полный ассортимент горючего сохраняется лишь на двух объектах, тогда как на трех заправках отсутствует АИ-100. В Правобережном районе из шести точек реализации топлива две — расположенные в Беслане — полностью прекратили работу. На трех станциях нет АИ-100, и только одна функционирует в штатном режиме. В Ардонском районе из семи станций горючее в том или ином виде отпускают четыре, однако на трёх из них АИ-100 также недоступен. В Алагирском районе семь объектов испытывают нехватку исключительно АИ-100 — остальные марки топлива там присутствуют. В Пригородном районе из восьми учтенных АЗС одна полностью обезвожена, три лишены АИ-100, и лишь четыре предоставляют водителям полный выбор горючего.

Ранее власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа отчитались о превентивных мерах по недопущению дефицита топлива. Создание информационного табло стало одним из инструментов реагирования на складывающуюся ситуацию в Северной Осетии.

Станислав Маслаков