В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта

В Санкт-Петербурге с 28 июня стартует ремонт Невского проспекта, сообщили в городском комитете по транспорту. Работы продлятся до 14 июля и будут организованы в два этапа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Невский проспект перекроют поэтапно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Невский проспект перекроют поэтапно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На первом этапе — с 05:00 28 июня до 05:00 7 июля — полностью перекроют движение на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы. При этом тротуары останутся открытыми для пешеходов, а на перекрестках установят временные настилы. Дополнительно на период ремонта введут запрет на остановку и стоянку транспорта на Миргородской и Полтавской улицах.

Изменения коснутся и общественного транспорта: скорректируют маршруты 14 линий. Троллейбус № 5 с 28 июня по 6 июля временно отменят, остальные автобусы и троллейбусы будут следовать по измененным схемам движения.

Второй этап ремонта пройдет с 7 по 14 июля — в это время перекроют участок от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Подрядная организация АО «ВАД» обновит дорожное покрытие, проведет регулировку люков и нанесет новую разметку.

Матвей Николаев