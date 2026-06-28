Девять миллионов рублей направят на снабжение судов двух донских портов

На государственную закупку топлива для нефтеналивного флота морских портов Ростова-на-Дону и Азова направят более 9 млн руб. — соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Финансирование топливного снабжения судов в акватории двух донских портов превысит 9 млн руб. Сведения о предстоящей закупке появились в открытом реестре государственных контрактов. Горючее предназначено для нефтеналивных судов, базирующихся в зонах ответственности морских портов Ростова-на-Дону и Азова. В числе ключевых точек бункеровки — рейд Кампличка, специализированная якорная стоянка для нефтеналивного флота.

Технические условия исполнения контракта предусматривают закрытый способ перекачки — наливом, что минимизирует риски при работе с горючими веществами. Часть поставок будет осуществляться через профильные нефтяные причалы. К участникам торгов предъявляется обязательное требование: наличие действующей лицензии на проведение погрузочно-разгрузочных операций с опасными грузами на внутреннем водном и морском транспорте.

Механизм взаимодействия сторон строится на системе письменных заявок: покупатель уведомляет поставщика не позднее чем за трое суток до планируемой отгрузки, указывая конкретные даты и наименования судов. Разовая партия топлива зафиксирована в объёме 66 тонн.

Все поставки должны быть завершены до 15 сентября 2026 года — именно эта дата обозначена в документации как крайний срок исполнения обязательств по контракту.

Станислав Маслаков