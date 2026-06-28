Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург сегодня

Большую часть дня 28 июня в Санкт-Петербурге сохранится солнечная и сухая погода. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, благодаря хорошему прогреву воздуха температура окажется выше климатической нормы на 3–4 градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге температура 28 июня будет выше нормы и грозовой фронт

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге температура 28 июня будет выше нормы и грозовой фронт

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Днем в городе ожидается +25…+27°, в Ленинградской области — от +23 до +28°. Будет дуть западный ветер со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление начнет постепенно снижаться.

Однако ближе к позднему вечеру в западные районы региона придет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы.

В понедельник ночью в Петербурге также возможны кратковременные осадки и гроза, но днем существенных дождей не прогнозируется. Температура ночью составит +17…+19°, днем — +23…+25°.

Матвей Николаев