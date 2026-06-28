Водитель Toyota Camry сбил подростка на электросамокате во дворе Ростова-на-Дону

Вечером 27 июня 2026 года на улице Космонавтов в Ростове-на-Дону водитель Toyota Camry столкнулся с подростком на электросамокате, а в полдень того же дня на улице Нансена произошло аналогичное происшествие — с участием Hyundai Accent и юного пешехода, сообщает пресс-служба ростовской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В 20:40 у дома № 92 по улице Космонавтов автомобиль Toyota Camry под управлением мужчины 1995 года рождения столкнулся с подростком 2010 года рождения, передвигавшимся на электросамокате. По предварительным сведениям, транспортное средство двигалось по дворовой территории. В результате инцидента несовершеннолетний получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Ранее — в 12:30 того же дня — аналогичная трагедия разыгралась вблизи дома № 1094 по улице Нансена. Там водитель Hyundai Accent 1996 года рождения, выполняя маневр задним ходом во дворе жилого дома, совершил наезд на ребенка 2012 года рождения. Мальчик в момент происшествия переходил проезжую часть слева направо. По имеющимся данным, водитель не заметил пешехода и не успел своевременно затормозить. Пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется.

В связи с участившимися авариями во дворах жилых кварталов ГИБДД обратилась к участникам дорожного движения с напоминанием о правилах безопасного поведения на внутридворовых территориях. Водителям рекомендовано снижать скорость до минимума и сохранять повышенную внимательность, поскольку из-за припаркованных машин дети могут появиться на пути внезапно. Пешеходам и владельцам средств индивидуальной мобильности, в свою очередь, советуют тщательно оценивать обстановку перед выходом на проезжую часть.

Станислав Маслаков