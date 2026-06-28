Апелляция взыскала 546 млн рублей с дорожников Ставрополья за картельный сговор

Апелляционная инстанция обязала двух ставропольских дорожных подрядчиков перечислить в федеральную казну свыше 546 млн руб. — незаконно полученный доход от картельного соглашения при участии в торгах на капитальный ремонт федеральной автотрассы Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы зафиксировало противоправный сговор между двумя региональными подрядчиками — ООО «Дорсервис-09» и ООО «Кочубей Автодор». Организации вступили в картельное соглашение накануне аукциона на проведение капитального ремонта федеральной трассы Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала.

По итогам антимонопольного расследования государственный контракт, заключенный с победителем торгов, а также все сопутствующие договорённости были признаны ничтожными. Аналогичная судьба постигла и сами результаты закупочной процедуры.

Опираясь на выводы УФАС, прокуратура Дагестана обратилась в суд с требованием изъять у фигурантов дела доход, извлеченный в результате противоправных действий. Суд первой инстанции первоначально отказал надзорному ведомству в удовлетворении иска, однако апелляция пересмотрела это решение. Вышестоящая инстанция согласилась с позицией антимонопольного органа и вынесла решение в пользу государства, обязав оба предприятия возместить в федеральный бюджет в совокупности более 546 млн руб.

Станислав Маслаков