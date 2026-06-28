7 тысяч тонн топлива простаивает на закрытых заправках Махачкалы

На фоне введенных с 25 июня лимитов на отпуск горючего и роста оптовых цен Союз предпринимателей Дагестана зафиксировал в хранилищах Махачкалы — в том числе на выведенных из эксплуатации АЗС и АГЗС — около 7 тыс. т бензина и дизельного топлива, которое фактически выключено из рыночного оборота, пишет «РИА Дагестан» со ссылкой на Союз предпринимателей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Республиканское деловое сообщество забило тревогу: значительный объем нефтепродуктов сосредоточен на объектах, которые официально не работают, тогда как рядовые потребители и бизнес сталкиваются с перебоями в снабжении и стремительно дорожающим горючим.

По сведениям Союза предпринимателей Дагестана, суммарный запас жидкого топлива на складских площадках и в емкостях недействующих заправочных комплексов Махачкалы достигает примерно 7 тыс. т — это бензин и дизель. Организация обратила внимание на очевидное противоречие: горючее есть, однако до конечного потребителя оно не доходит. «Это топливо востребовано и населением, и бизнесом, и его наличие могло бы сгладить остроту проблемы», — говорится в заявлении союза.

Отдельно представители объединения указали, что значительная часть ранее закрытых надзорными структурами АЗС и АГЗС к настоящему времени устранила выявленные нарушения, однако по-прежнему не введена в строй. Тем самым хранящиеся в их резервуарах нефтепродукты остаются вне легального розничного оборота, усугубляя дефицит на потребительском рынке.

Напряженность в регионе нарастает с середины июня: власти были вынуждены установить предельные нормы отпуска — не свыше 20 л бензина и 50 л дизеля в одни руки за одну заправку. Ограничения действуют с 25 июня. Параллельно распространяются слухи о грядущем коллапсе топливоснабжения, что провоцирует ажиотажный спрос и очереди на работающих станциях.

Региональное министерство энергетики объяснило сложившуюся ситуацию структурной уязвимостью республики: Дагестан не располагает собственными перерабатывающими мощностями и целиком зависит от поставок извне. По данным ведомства, производители из других субъектов федерации либо затягивают отгрузку продукции, либо реализуют ее по ценам, существенно превышающим среднерыночные.

В этом контексте предложение предпринимательского сообщества выглядит логичным антикризисным шагом: возврат в оборот уже имеющихся запасов способен снизить давление на рынок без необходимости срочного наращивания внешних закупок по невыгодным ценам. Союз предпринимателей также выступил с инициативой организации общественного контроля за добросовестными участниками топливного рынка республики.

Станислав Маслаков