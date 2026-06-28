Силовики раскрыли хищение 82 млн рублей при строительстве полигонов в Дагестане

Следственная часть ГУ МВД России по СКФО возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении топ-менеджеров регионального экологического оператора Дагестана и двух подрядных компаний, которые подозреваются в незаконном присвоении свыше 82 млн руб., выделенных из бюджета на создание инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 159 УК РФ — норме, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантами дела стали руководители республиканского экологического оператора и двух аффилированных подрядных структур.

Согласно материалам следствия, бюджетные ассигнования похищались в ходе реализации проектов по возведению и вводу в эксплуатацию объектов для обработки, обезвреживания, утилизации и захоронения ТКО. Речь идет о четырех муниципальных районах республики — Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском.

Схема хищения, по версии следователей, строилась на подаче в контролирующие инстанции документации с заведомо ложными данными: в отчетах завышались объемы выполненных строительных работ, искажались сведения о примененных материалах и смонтированном оборудовании. Фактически государство оплачивало работы, которые либо не выполнялись вовсе, либо выполнялись в значительно меньшем объеме.

Масштаб следственных мероприятий вышел далеко за пределы республики. В общей сложности силовики провели 38 обысков — в самом Дагестане, а также в Астраханской, Московской и Воронежской областях, Санкт-Петербурге и Чувашии. В ходе обысков изъяты документы и вещественные доказательства, существенные для расследования.

По итогам оперативных мероприятий задержаны шесть человек из числа руководителей как заказчика, так и подрядных организаций. В отношении одного из фигурантов суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Станислав Маслаков