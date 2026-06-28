Юрий Слюсарь: под удар беспилотников попали шесть районов Ростовской области

В ночь на 28 июня силы ПВО Ростовской области отразили масштабный налет беспилотных летательных аппаратов, поразив около двадцати дронов над тремя городскими округами и шестью муниципальными районами региона — пострадавших и разрушений на земле предварительно не зафиксировано, написал глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным главы области, удары наносились по нескольким направлениям одновременно. Под угрозой оказались городские округа Гуково, Каменск-Шахтинский и Новошахтинск. Помимо этого, беспилотники фиксировались в воздушном пространстве над шестью районами — Боковским, Верхнедонским, Кашарским, Красносулинским, Миллеровским и Усть-Донецким.

Спасательные службы проводят проверку территорий, попавших под налет. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет, наземная инфраструктура не пострадала. Уточнение обстановки на местах продолжается.

Губернатор Юрий Слюсарь призвал жителей сохранять бдительность, подчеркнув, что вероятность повторных атак остается высокой. В последние месяцы Ростовская область регулярно подвергается ударам беспилотников — регион граничит с зоной боевых действий и входит в число наиболее уязвимых приграничных субъектов России с точки зрения воздушных угроз.

Всего силы ПВО за ночь уничтожили 213 беспилотников, сообщили в минобороны РФ. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В результате атаки в Славянске-на-Кубани горит Славянский НПЗ, повреждены несколько домов, один человек погиб, один пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Станислав Маслаков