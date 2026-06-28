Статус положительный

За последние пять лет в Краснодарском крае количество положительных результатов на ВИЧ-инфекцию сократилось на 17%. По официальным данным, в регионе проживает около 25 тыс. человек с подтвержденным диагнозом «вирус иммунодефицита человека», большинство заразились половым путем. В министерстве здравоохранения Кубани положительную динамику связывают с системной профилактической работой. Эксперты считают, что главным препятствием в борьбе с ВИЧ по-прежнему остается недостаточная осведомленность населения о проблеме и пробелы в законодательстве.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Министерство здравоохранения Краснодарского края зафиксировало снижение количества положительных лабораторных результатов на ВИЧ-инфекцию на 17% за последние пять лет. В 2025 году заболеваемость на Кубани снизилась по сравнению с 2024 годом на 8,5%. Количество новых случаев выявления ВИЧ-инфекции сократилось на 8%. В регионе проживает 25 тыс. человек с подтвержденным ВИЧ-статусом, или 0,43% от всего населения Кубани.

Снижение показателей в минздраве связывают с «масштабной информационно-профилактической работой». По данным ведомства, специалисты

ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» проводят бесплатные тестирования и коммуникационные кампании в местах массового скопления людей (городские площади, торгово-развлекательные центры, мероприятия), а также в трудовых коллективах и учебных заведениях.

Путь — половой

Согласно официальной статистике, в 2025 году 80% пациентов с впервые установленным диагнозом заразились через незащищенный половой контакт. Второй по распространенности путь — при совместном использовании нестерильных игл и шприцев. При этом внутрибольничных случаев заражения при оказании медицинской помощи в крае не зарегистрировано. Большинство пациентов с положительным статусом — мужчины (55%). Основная возрастная группа — от 35 до 50 лет, при этом более высокая концентрация людей с ВИЧ отмечается в крупных городах края, что, по оценке министерства, обусловлено плотностью населения.

Как отмечают опрошенные специалисты, в группе риска по ВИЧ-инфекции находится фактически любой человек, ведущий активную социальную жизнь и пренебрегающий мерами профилактики.

«Если раньше существовало ошибочное мнение, что ВИЧ касается только определенных социальных групп, то сейчас мы видим совершенно другую картину. Инфекция выявляется у людей разного возраста, профессий и социального статуса. Основной путь передачи — незащищенные половые контакты, поэтому особенно важно ответственное отношение к своему здоровью, регулярное обследование и информированность населения»,— предупредил заведующий поликлиникой №1 «РЖД-Медицина» в Краснодаре Константин Занько.

В свою очередь, врач-инфекционист сочинской Клиники Екатерининская Владилен Быкадоров подчеркнул, что в современном мире не существует человека, полностью застрахованного от заражения ВИЧ. Тем не менее, по его словам, можно выделить три основные группы наибольшего риска: лица, употребляющие инъекционные наркотики, граждане, не использующие презервативы при половых контактах, а также медицинские работники, контактирующие с кровью и биологическими жидкостями пациентов.

30 лет после диагноза

Ожидаемая продолжительность жизни людей с ВИЧ-инфекцией, соблюдающих предписания врачей, в среднем превышает 30 лет после постановки диагноза. «Главное условие — регулярный прием антиретровирусной терапии и диспансерное наблюдение»,— подчеркивается в ответе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Владилен Быкадоров говорит, что современные препараты способны поддерживать нулевой уровень вирусной нагрузки. «И да, пациенты могут работать, создавать семьи и иметь здоровых детей. Главное — не доводить до точки невозврата, когда начинается противовирусная терапия, а иммунная система уже настолько разрушена, что не подлежит восстановлению. Поэтому чем раньше начать терапию, тем лучше прогноз»,— отметил он. По словам специалиста, с появлением высокоэффективной терапии (середина — конец 1990-х годов) продолжительность жизни ВИЧ-позитивных пациентов, которые исправно ее получают, такая же, как и у неинфицированных людей.

Константин Занько подчеркнул, что за последние годы медицина сделала огромный шаг вперед в лечении ВИЧ-инфекции. «Современная антиретровирусная терапия позволяет эффективно контролировать вирус и поддерживать высокое качество жизни пациентов. Сегодня ВИЧ постепенно переходит из категории смертельно опасных заболеваний в хроническое контролируемое состояние при условии соблюдения рекомендаций врача»,— сказал он.

Продолжительность жизни пациентов с ВИЧ значительно увеличилась, добавил Константин Занько. «Если раньше диагноз ассоциировался с тяжелыми осложнениями и короткой продолжительностью жизни, то сегодня при раннем выявлении и постоянной терапии продолжительность жизни может практически не отличаться от средней по популяции. Многие пациенты живут десятилетиями, сохраняя трудоспособность и социальную активность»,— сообщил врач.

«Значимую роль в профилактике распространения ВИЧ-инфекции играет ответственное отношение самого ВИЧ-инфицированного. Если человек с положительным статусом ВИЧ регулярно принимает назначенное лечение и следит за своим здоровьем, вирусная нагрузка снижается до неопределяемого уровня. Это означает, что риск передачи вируса другим людям минимален, а также снижается вероятность развития осложнений, связанных с прогрессированием заболевания»,— отметили в министерстве здравоохранения региона. В ведомстве добавили, что все пациенты, состоящие на диспансерном учете, обеспечены необходимыми препаратами за счет федерального и краевого бюджетов.

Быть настороже

Основной проблемой в борьбе с ВИЧ-инфекцией по-прежнему остаются поздняя диагностика и недостаточная настороженность граждан в отношении собственного здоровья, считают эксперты. По словам Константина Занько, многие пациенты обращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания, когда иммунитет значительно ослаблен. Кроме того, сохраняется проблема стигматизации: часть людей боится обследоваться или раскрывать свой диагноз. «Поэтому сегодня особенно важны профилактика, регулярное тестирование, информирование населения и формирование спокойного, грамотного отношения к теме ВИЧ-инфекции»,— подчеркнул Константин Занько.

Он добавил, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ. Согласно новому приказу, обследование будет включать три этапа: предварительное консультирование (разъяснение путей передачи инфекции, мер профилактики и порядка обследования), лабораторное исследование, а также последующее консультирование с разъяснением результатов и рекомендаций по дальнейшим действиям. В первую очередь обязательному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат все доноры крови и ее компонентов, биологических жидкостей, органов и тканей (при каждом заборе донорского материала). Кроме того, работники определенных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций обязаны проходить тестирование в рамках обязательных предварительных (при трудоустройстве) и периодических медицинских осмотров.

«Несмотря на прогресс в лечении и диагностике, ВИЧ остается серьезной проблемой. Новые разработки в области терапии дают надежду на более эффективный контроль вируса, но пока антиретровирусная терапия остается золотым стандартом лечения. Важную роль играют совершенствование законодательства, повышение информированности населения и продолжение профилактических мероприятий»,— заключает Константин Занько.

Владилен Быкадоров также отметил, что ключевая проблема борьбы с распространением инфекции — это недостаточная информированность населения. По его оценке, нет ничего зазорного в просьбе предоставить медицинскую справку, а периодическая сдача анализов, особенно при наличии факторов риска или при контактах с новыми партнерами, необходима.

«Это серьезное заболевание, которое может настигнуть самым непредсказуемым образом. Среди всего, главное — это периодическая сдача анализа, особенно если есть риск контакта, плюс выполнение базовых правил защиты, в первую очередь с новыми половыми партнерами»,— резюмировал Владилен Быкадоров.

Наталья Решетняк