На Красносельско-Калининской линии начали готовиться к проходке нового тоннеля

На строительстве станции «Каретная» завершили подготовку к проходке тоннеля. Метростроители раскрыли проем, через который выйдут к монтажной камере. Там соберут щит для прокладки путей, сообщили в метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый участок соединит «Каретную» с «Лиговским проспектом 2»

Фото: пресс-служба метрополитена Новый участок соединит «Каретную» с «Лиговским проспектом 2»

Фото: пресс-служба метрополитена

Этот же тоннелепроходческий комплекс сейчас работает на соседнем участке — между «Каретной» и «Лиговским проспектом 2». Одновременно с другой стороны тоннель уже начали прокладывать щитом «Любовь». Он идет от временного тоннеля в сторону станции «Боровая».

Новый участок соединит «Каретную» с «Лиговским проспектом 2». Это часть Красносельско-Калининской линии — ее строят для связи юго-западных районов с центром.

Карина Дроздецкая