На Красносельско-Калининской линии начали готовиться к проходке нового тоннеля
На строительстве станции «Каретная» завершили подготовку к проходке тоннеля. Метростроители раскрыли проем, через который выйдут к монтажной камере. Там соберут щит для прокладки путей, сообщили в метрополитене.
Новый участок соединит «Каретную» с «Лиговским проспектом 2»
Фото: пресс-служба метрополитена
Этот же тоннелепроходческий комплекс сейчас работает на соседнем участке — между «Каретной» и «Лиговским проспектом 2». Одновременно с другой стороны тоннель уже начали прокладывать щитом «Любовь». Он идет от временного тоннеля в сторону станции «Боровая».
Новый участок соединит «Каретную» с «Лиговским проспектом 2». Это часть Красносельско-Калининской линии — ее строят для связи юго-западных районов с центром.