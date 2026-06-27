На Дону фигурантов дела о контрабанде наркотиков приговорили к длительным срокам

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры (ЮТП). Фигуранты были признаны виновными по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

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«Установлено, что подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с жителем иностранного государства, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили незаконное перемещение через таможенную границу (ЕАЭС) каннабиса общей массой 4 360 граммов», — говорится в сообщении.

По данным ЮТП, запрещенное вещество было направлено в отделение АО «Почта России» в Ростове-на-Дону, где было обнаружено и изъято сотрудниками таможенного органа.

С учетом позиции гособвинителя Южной транспортной прокуратуры суд назначил двум виновным наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, а третьему подсудимому — 10 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием (наказания) в исправительной колонии строгого режима.

Ефим Мартов