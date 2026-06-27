Путин поручил достроить Дворец танца Эйфмана в Петербурге

Президент Владимир Путин поручил завершить строительство Дворца танца Бориса Эйфмана в Петербурге. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительные работы начались еще в апреле 2019 года

Фото: Telegram-канал зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина Строительные работы начались еще в апреле 2019 года

Фото: Telegram-канал зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина

Ответственным за завершение стройки назначено управление делами президента. Срок — до 20 сентября 2027 года. Доклады о ходе работ должны представляться раз в полгода, первый — до 20 июля 2026 года.

Дворец танца Бориса Эйфмана — культурный объект в Санкт-Петербурге, строящийся в историческом центре на Петроградской стороне (в составе будущего парка «Тучков буян»). Здание проектировалось как международный центр танцевального искусства и будущая постоянная сцена для знаменитого Театра балета Бориса Эйфмана. Строительные работы на площадке Дворца танца начались в апреле 2019 года.

По состоянию на лето 2026 года техническая готовность объекта превышает 63%, сейчас активно ведутся внутренние отделочные работы.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что президент Владимир Путин поручил установить в Петербурге памятник Меншикову.

Карина Дроздецкая